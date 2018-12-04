Свищев: ВФЛА необходима поддержка спонсоров и государства для восстановления в IAAF

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходима поддержка со стороны государства и спонсоров для выполнения критериев восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Совет IAAF 4 декабря продлил отстранение ВФЛА, российской стороне для восстановления в правах осталось выполнить два пункта дорожной карты - выплатить $2,7 млн, а также предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) доступ к допинг-пробам московской лаборатории.

"$2,7 млн - сумма достаточно приличная, здесь должны быть спонсоры или партнеры, которые помогут, - сказал Свищев. - Необходима и государственная поддержка. Допуска к пробам лаборатории ждет не только ВФЛА, но и ряд других организаций, хотя федерация не имеет отношения к доступу в лабораторию. В любом случае будем надеяться на то, что рано или поздно все критерии будут выполнены".