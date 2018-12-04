IAAF отказала Всероссийской федерации легкой атлетики в рассрочке выплаты $2,76 млн

МОНАКО, 4 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в рассрочке погашения $2,76 млн, которые организация должна выплатить для восстановления своего членства. Об этом ТАСС сообщил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.
Во вторник совет IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты: передать данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за 2011-2015 годы и выплатить $2,76 млн компенсации. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин ранее сообщил ТАСС, что федерация попросила у IAAF рассрочки платежа и что сможет начать выплату долга только после оформления ряда юридических документов.
"Сначала нам заявили о том, что ВФЛА готова заплатить, однако на встрече в Риме они попросили рассрочку. Но нам нужно получить всю сумму для восстановления", - сказал Андерсен.
Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.