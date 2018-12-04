IAAF отказала Всероссийской федерации легкой атлетики в рассрочке выплаты $2,76 млн

МОНАКО, 4 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в рассрочке погашения $2,76 млн, которые организация должна выплатить для восстановления своего членства. Об этом ТАСС сообщил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

ВФЛА может быть восстановлена в правах до следующего заседания совета IAAF

Во вторник совет IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты: передать данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за 2011-2015 годы и выплатить $2,76 млн компенсации. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин ранее сообщил ТАСС, что федерация попросила у IAAF рассрочки платежа и что сможет начать выплату долга только после оформления ряда юридических документов.

"Сначала нам заявили о том, что ВФЛА готова заплатить, однако на встрече в Риме они попросили рассрочку. Но нам нужно получить всю сумму для восстановления", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.