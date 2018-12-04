Глава ОКР не считает корректным решение IAAF увязать восстановление ВФЛА с лабораторией

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не считает корректным стремление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) увязать вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики с предоставлением доступа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к пробам московской лаборатории. Об этом Поздняков сообщил ТАСС.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций 4 декабря принял решение о невосстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики в своей организации из-за невыполнения двух критериев дорожной карты. По словам главы рабочей группы IAAF Руне Андерсена, не выполнены следующие пункты дорожной карты - предоставление доступа WADA к данным в московской лаборатории и выплата суммы в $2,7 млн.

"Ситуация достаточно понятна - IAAF является единственной международной федерацией, которая приняла столь жесткое решение по отношению к национальной федерации. Поскольку это затянувшаяся история, выход из нее достаточно проблематичен, причем для обеих сторон. Очевидно, что IAAF, чтобы сохранить лицо, будет продолжать выставлять как можно дольше и больше требований, пунктов и подпунктов, что мы и наблюдаем", - сказал Поздняков.

"Изначально главным вопросом было восстановление РУСАДА, и он для IAAF являлся ключевым фактором для восстановления ВФЛА. Теперь этим фактором стало предоставление проб московской лабораторией, что не в компетенции ВФЛА - это условие вне желания или нежелания IAAF восстанавливать ВФЛА. Есть четкая договоренность о полном восстановлении РУСАДА, эксперты WADA приехали, эта работа ведется, и эта работа будет закончена в обозначенные сроки. Зачем IAAF делать это условие обязательным, не совсем понятно и корректно", - подчеркнул глава ОКР.

По мнению Позднякова, долг в $2,7 млн является серьезной суммой для любой национальной федерации. "Предположу, что нужно будет проявлять гибкость и каким-то образом реструктурировать покрытие этих расходов. Но не следует ставить выплату этой суммы во главу угла", - сказал глава ОКР.

Движение навстречу

Поздняков отметил, что самое главное в сложившейся ситуации - заинтересованность в решении вопроса восстановления ВФЛА у всех сторон.

"На примере других федераций, например в тяжелой атлетике, мы видим - обе стороны подошли к решению вопроса так, что через год штангисты России смогли выступить на чемпионате мира. Похожая ситуация и с Паралимпийским комитетом России - работа ведется, обе стороны пытаются найти приемлемое для всех решение. Непростая ситуация и в биатлоне, но и там стороны ведут диалог, что вызывает определенные надежды на решение вопросов. И в легкой атлетике воля должна быть с обеих сторон", - заметил президент Олимпийского комитета России".

Декабрьское решение совета IAAF означает, что российские легкоатлеты на международных стартах смогут выступать только в нейтральном статусе. В следующий раз совет IAAF намерен рассмотреть "российский вопрос" в марте следующего года.