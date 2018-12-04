Чемпионат мира по художественной гимнастике 2022 года пройдет в Болгарии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мировое первенство по художественной гимнастике в 2022 году состоится в Софии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Россия примет юниорский чемпионат мира, турнир пройдет в Москве с 19 по 21 июля 2019 года.

Данные решения были приняты на заседании исполнительного комитета FIG, которое прошло в Баку с 30 ноября по 1 декабря.

В Софии прошел чемпионат мира 2018 года. В 2019 году мировое первенство состоится в Баку. Чемпионат мира 2022 года пройдет с 12 по 18 сентября.