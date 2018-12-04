Исинбаева считает, что ВФЛА выполнит все требования IAAF, погасив долг в $2,76 млн

Во вторник совет IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты: передать данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за 2011-2015 годы и выплатить $2,76 млн компенсации.

"На мой взгляд, выполнимым из двух критериев является лишь выплата суммы, обозначенной IAAF. Доступ к пробам в московской лаборатории находится вне компетенции нашей федерации. Надеюсь, что IAAF удастся принять это к сведению. Уверена, что после погашения долга с нашей стороны будут выполнены все необходимые для восстановления требования", - сказала Исинбаева.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.