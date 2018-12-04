Исинбаева считает, что ВФЛА выполнит все требования IAAF, погасив долг в $2,76 млн

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнит все необходимые требования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), погасив задолженность в размере $2,76 млн. Такое мнение ТАСС высказала член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянка Елена Исинбаева.
Во вторник совет IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты: передать данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за 2011-2015 годы и выплатить $2,76 млн компенсации.
"На мой взгляд, выполнимым из двух критериев является лишь выплата суммы, обозначенной IAAF. Доступ к пробам в московской лаборатории находится вне компетенции нашей федерации. Надеюсь, что IAAF удастся принять это к сведению. Уверена, что после погашения долга с нашей стороны будут выполнены все необходимые для восстановления требования", - сказала Исинбаева.
Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.