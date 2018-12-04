Дегтярев: IAAF ведет себя возмутительно по отношению к ВФЛА

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Поведение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по отношению к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вызывает возмущение. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Во вторник совет IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты: передать данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за 2011-2015 годы и выплатить $2,76 млн компенсации.

"Федерация с лабораторией ничего не может сделать, это компетенция следственных органов России и Минспорта. Мы надеемся, что там (в процессе восстановления Российского антидопингового агентства) все идет поступательно. Что касается финансов, то, конечно, это возмутительно. Это такой своеобразный способ отъема денег у нашего спорта, тоже самое мы видим и в Международном паралимпийском комитете, который регулярно выставляет счета Паралимпийскому комитету России", - сказал Дегтярев.

"Государству выплачивать эти средства не представляется возможным, это запрещено законом. Поэтому здесь необходимо вести переговоры, может быть, кто-то из меценатов поддержит. Но без полного восстановления РУСАДА говорить о финансовых выплатах смысла нет", - добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.

20 сентября исполком WADA восстановил в правах РУСАДА. Россия до конца года обязалась предоставить доступ WADA к данным московской лаборатории, что позволит избежать повторных санкций в отношении РУСАДА.