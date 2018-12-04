Коу не считает странным, что Ласицкене не претендует на звание лучшей легкоатлетки года

МОНАКО, 4 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу не считает странным, что чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене уже второй год подряд на попадает в число кандидатов на звание лучшей легкоатлетки года. Об этом он заявил ТАСС.

Ласицкене не вошла в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки мира 2018 года

Церемония вручения наград лучшим легкоатлетам года пройдет во вторник в Монако. В 2018 году Ласицкене победила на зимнем чемпионате мира и летнем чемпионате Европы. Она приняла участие в 26 турнирах, лишь в одном из которых не смогла занять первое место. Россиянке принадлежит серия из 45 побед подряд на турнирах.

"Я не считаю эту ситуацию странной, поскольку голосование открытое, список составлен на основе мнения прессы, легкоатлетической семьи. Все открыто. Именно так эти имена и появились. В любом случае это неизбежно субъективная оценка", - сказал Коу.

"Изменить формат? Я предпочитаю не вмешиваться. Если мне не нравятся выборы, то я поменяю электорат", - добавил он.

В шорт-лист вошли бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье, прыжки в высоту), чемпионка Европы из Великобритании Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), рекордсменка мира из Кении Беатрис Чепкоеч (бег с препятствиями на 3000 м), колумбийка Катрин Ибаргуэн (прыжки в длину, тройной прыжок), спортсменка с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо (бег на 200 м и 400 м).