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Допинг в спорте

CAS дисквалифицировал российского керлингиста Крушельницкого на четыре года

В допинг-пробе спортсмена, взятой на Играх-2018, где он выиграл бронзу в дабл-миксте, был обнаружен мельдоний
Александр Крушельницкий Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр Крушельницкий
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четырехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба суда в Лозанне.

Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года. Решение CAS может быть обжаловано в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии.

Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября. В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивало на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

Крушельницкий - чемпион мира по керлингу среди смешанных пар (2016), а также победитель чемпионата мира среди смешанных команд (2016).

Теги
ДопингКрушельницкий, Александр Александрович
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