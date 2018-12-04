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Путин приветствовал участников церемонии вручения Национальной спортивной премии

Глава государства отметил, что среди лауреатов премии есть целое созвездие талантливых атлетов, тренеров и специалистов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии Министерства спорта России за 2018 год. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Этой престижной награды, которая учреждена в 2010 году, удостаиваются выдающиеся, известные в нашей стране и во всем мире люди, посвятившие свой профессиональный путь, всю свою жизнь спорту", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что "среди нынешних лауреатов - целое созвездие талантливых атлетов, тренеров, наставников, специалистов". "Важно, что в их числе прославленные ветераны, которые бережно хранят победные традиции отечественного спорта, уделяют огромное внимание продвижению его идеалов и ценностей", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, церемония награждения "вызовет широкий общественный резонанс, а достижения наших триумфаторов послужат примером для подрастающего поколения".

Ежегодная Национальная спортивная премия присуждается в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Всего будут названы 18 победителей в 11 номинациях.

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