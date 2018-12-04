Крушельницкий подаст апелляцию на четырехлетнюю дисквалификацию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский керлингист Александр Крушельницкий подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

CAS вынес решение по Крушельницкому во вторник. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года, при этом в решении суда говорится о том, что оно может быть обжаловано в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии.

"Конечно, будем подавать апелляцию. Будем использовать все шансы, любую возможность оспорить решение. Поедем опять на заседание, будем аргументировать. Сейчас наши юристы изучают решение, которое стало худшим из возможных", - сказал Свищев.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

"Нелогичное решение"

Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября. Российская сторона рассчитывала, что спортсмен будет наказан максимум двухлетней дисквалификацией.

"Считаю это решение нелогичным. И зачем надо было тянуть столько времени с его вынесением? Наши адвокаты представили весомые аргументы в защиту Крушельницкого, плюс к доказательной базе был приобщен фильм [о ненадежных контейнерах для допинг-проб на Играх]. Я был практически уверен, что не может быть такого срока", - сказал глава ФКР.

"Все понимали, об этом говорили и наши эксперты, что преднамеренно принимать этот препарат - безумие. Видимо, перед решением с кем-то еще советовались. Арбитр был австралийцем, у которого, судя по всему, было не совсем доброе к нам отношение", - добавил собеседник агентства.

Крушельницкий - чемпион мира по керлингу среди смешанных пар (2016), а также победитель чемпионата мира среди смешанных команд (2016).