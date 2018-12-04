Голодец назвала блистательным 2018 год для российских спортсменов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены блистательно выступали на соревнованиях в 2018 году. Об этом на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии Министерства спорта России за 2018 год заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Торжественное мероприятие проходит во вторник в Москве.

"Этот год для нашего спорта был блистательным, у нас было очень много ярких и запоминающихся побед, - сказала Голодец. - 309 раз российские спортсмены на международных соревнованиях поднимались на пьедестал почета. За этими победами стоит огромный труд наших выдающихся тренеров, труд наших детских тренеров, работа наших спортивных школ, сопереживания от наших болельщиков, наши профессиональные комментаторы. Все это большой спорт, и большой не только в смысле своих достижений, а большой в том смысле, что он затрагивает сердце каждого россиянина".

"Мне хочется поздравить всех присутствующих с замечательным годом и пожелать всем спортивных успехов. Страна верит в российский спорт", - добавила она.