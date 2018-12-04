Корреспондент ТАСС Вероника Советова стала лауреатом Национальной спортивной премии - 2018

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специальный корреспондент агентства ТАСС Вероника Советова стала лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России за 2018 год в номинации "Спортивный парнас: лучший журналист". Торжественная церемония проходит во вторник в Москве.

"Год действительно был совершенно потрясающий. Олимпийские и Паралимпийские игры, которые, наверное, чуть-чуть изменили каждого, кто там работал. Потрясающий чемпионат мира по футболу, работа на котором была подарком для каждого журналиста, потому что мы увидели настоящий классный футбол и классную сборную России", - сказала Советова.

"Эта общая награда всего коллектива ТАСС, я очень признательна, что нас заметили и что нашу работу оценили. Спасибо Министерству спорта за эту награду, которая является честью и мотивацией дальше работать во славу российского спорта", - добавила она.

Вероника Советова пришла в ТАСС в 1996 году, в ее творческой биографии работа на множестве соревнований самого высокого уровня, в том числе Олимпийских играх 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 годов, чемпионатах мира по самбо, дзюдо, борьбе, фигурному катанию и другим видам спорта.

Минспорт ежегодно присуждает премию в области физической культуры и спорта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Национальная спортивная премия проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.