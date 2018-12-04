Инфантино выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста "Локомотива" Ломакина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста московского "Локомотива" Алексея Ломакина. Текст письма приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с трагической смертью молодого игрока Алексея Ломакина, - говорится в письме. - Я был бы признателен, если бы вы [и. о. президента РФС Александр Алаев] смогли передать родственникам и друзьям Алексея от имени представителей международного футбольного сообщества наши соболезнования".

О гибели 18-летнего полузащитника стало известно в понедельник. Ломакин являлся воспитанником "Локомотива", он занимался в академии клуба с 2007 года. За молодежную команду "Локомотива" дебютировал в 2018 году и сыграл шесть матчей.