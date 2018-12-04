Минспорт признал Дацюка лучшим спортсменом 2018 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2018 года хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк стал лауреатом Национальной спортивной премии в области физической культуры и спорта в номинации "Гордость России". Торжественная церемония вручения наград проходит во вторник в Москве.

Дацюк победил в категории "Лучший спортсмен года". В 2018 году хоккеист вместе со сборной России стал победителем Олимпийских игр в Пхёнчхане. На звание лучшего спортсмена года также претендовали четырехкратный призер Олимпиады-2018 лыжник Александр Большунов и серебряный призер чемпионата мира легкоатлет Сергей Шубенков.

"Искренне рад получить награду, это почетно для любого спортсмена. Огромное спасибо болельщикам, партнерам по команде и членам экспертного совета, а также всем, кто помогает развивать и поддерживать спорт в нашей стране", - сказал Дацюк в видеообращении.

Минспорт ежегодно присуждает премию в области физической культуры и спорта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Национальная спортивная премия проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.