Черчесов признан лучшим тренером 2018 года по версии Министерства спорта РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта в номинации "Гордость России" в категории "Тренер года". Торжественная церемония вручения наград проходит во вторник в Москве.

Под руководством Черчесова сборная России по футболу добилась исторического достижения, дойдя до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила будущему финалисту команде Хорватии в серии пенальти. На звание лучшего тренера года также претендовали глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и личный тренер чемпионки Европы, победительницы "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян.

"Понятно, что мы все помним лето, но до него было долгое время, когда руководители привезли этот чемпионат мира, оргкомитет организовал этот большой праздник, могу сказать, что мои коллеги были удивлены, как у нас все было организовано. Спасибо министру спорта, который нас всегда поддерживал, Виталию Леонтьевичу [Мутко], который меня защищал грудью, и, если бы не он, я, наверное, не дожил бы до чемпионата мира. Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперед и, конечно, команде, которая выполняла все, что мы просили. Такую команду могу пожелать каждому тренеру, такой атмосферы у нас не было, футболисты со слезами на глазах покидали базу", - заявил Черчесов.

"Спасибо семье, конечно, потому что меня там не было два года", - добавил он.

Минспорт ежегодно присуждает премию в области физической культуры и спорта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Национальная спортивная премия проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.