Минспорт назвал Алину Загитову лучшей спортсменкой 2018 года

В 2018 году Загитова на Играх в Пхёнчхане завоевала золото в одиночном катании и серебро в команде, стала чемпионкой Европы, в текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве и пробилась в финал соревнований, ей принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме. На звание лучшей спортсменки года также претендовали чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова и гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая чемпионкой Европы и серебряной призеркой чемпионата мира.

"Мне очень приятно получить эту награду, спасибо всем тем, кто сделал многое для того, чтобы я получила эту премию. К сожалению, я не могу присутствовать на вашем торжестве, так как нахожусь в Канаде, где готовлюсь к финалу Гран-при. Спасибо всем, кто помог сделать меня лучше и кто проголосовал за меня", - сказала Загитова в видеообращении.

Минспорт ежегодно присуждает премию в области физической культуры и спорта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Национальная спортивная премия проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.