Приголовкин: российским гандболисткам по силам выиграть группу на втором этапе ЧЕ

Во вторник сборная России в заключительном матче первого группового этапа чемпионата Европы уступила команде Словении со счетом 27:29. Ранее россиянки обыграли команды Черногории (24:23) и Франции (26:23) и вышли в следующий этап турнира с максимально возможными четырьмя очками, так как словенки не примут участия во втором групповом раунде.

"С одной стороны, хорошо, что после двух побед над сильными соперниками проиграли. Это может позволить проанализировать, что не все так просто. Чтобы корона слетела у некоторых, это пойдет на пользу. Но может быть такое, что этот проигрыш скажется отрицательно", - считает Приголовкин.

Во втором групповом раунде примут участие 12 команд, которые разбиты на две группы. Сборная России сыграет с командами Швеции, Дании и Сербии (очки за победы в матчах с француженками и черногорками переносятся во второй этап). В полуфинал турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

"Тяжело будет со всеми, но, на мой взгляд, со всеми тремя командами нам по силам справиться по игре. Есть какая-то уверенность, что должно быть все нормально. На мой взгляд, по игре на групповом этапе сборные Франции и Черногории смотрелись сильнее шведок, датчанок и сербок", - сказал Приголовкин.

Чемпионат Европы завершится 16 декабря.