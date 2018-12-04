Мамиашвили получил премию Минспорта РФ в номинации "Спортивная солидарность"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России в номинации "Спортивная солидарность" (за укрепление международных спортивных отношений). Торжественная церемония прошла в Москве.

Информационная программа "Все на матч" (телеканал "Матч ТВ") получила награду в номинации "Спортивный Парнас" (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни) в категории "Лучшая спортивная печатная и медиапродукция".

Первое место в номинации "За служение спорту" (за вклад в развитие физической культуры и спорта) занял директор Научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта Краснодарского края Анатолий Погребной. В номинации "Эпоха в спорте" победил президент Союза спортсменов России трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по фехтованию Галина Горохова.

Лучшим спортсменом в номинации "Преодоление" (за вклад в развитие адаптивного спорта) был признан трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев (спорт лиц с поражением ОДА, горнолыжный спорт). Лучшей спортсменкой в этой номинации стала трехкратная чемпионка Паралимпиады-2018 Екатерина Румянцева (спорт лиц с поражением ОДА, лыжные гонки и биатлон). Лучшим тренером признан Валерий Огородников - тренер по лыжным гонкам и биатлону для лиц с поражением ОДА.

ГТО и лучший регион

В номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" победу одержала Интинская детско-юношеская спортивная школа (республика Коми). В номинации "Спортивный объект России" первое место занял Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" (Карачаево-Черкесия). Победу в номинации "Регион России" (за вклад в развитие спорта) одержала республика Татарстан.