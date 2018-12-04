Футболист Черышев впервые за полтора месяца сыграл за "Валенсию"

ТАСС, 5 декабря. "Валенсия" в ответном матче 1/16 Кубка Испании дома победила клуб третьего испанского дивизиона "Эбро". Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на поле впервые за полтора месяца, заменив на 64-й минуте француза Кевина Гамейро.

Победный мяч забил нападающий Миши Батшуайи (59-я минута). Для Черышева эта игра стала первой после травмы, полученной 20 октября в матче девятого тура чемпионата Испании с "Леганесом" (1:1).

"Валенсия" вышла в 1/8 финала Кубка Испании, победив "Эбро" со счетом 3:1 по сумме двух матчей. В чемпионате Испании клуб после 14 туров занимает 14-е место с 17 очками. Следующий матч "Валенсия" проведет дома против "Севильи" 8 декабря.

Черышев выступает за "Валенсию" на правах аренды до конца текущего сезона. Сам игрок принадлежит "Вильярреалу", контракт с которым действует до 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Испании россиянин принял участие в восьми матчах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Минувшим летом на чемпионате мира в России полузащитник сыграл пять матчей и забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром национальной сборной на турнире. Команда дошла до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущим серебряным призерам турнира хорватам (2:2, 3:4 - по пенальти). Всего в составе сборной на его счету 20 игр и шесть голов.