"Манчестер Сити" одержал седьмую победу подряд в АПЛ, обыграв "Уотфорд"

ТАСС, 5 декабря. "Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" со счетом 2:1 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Победа стала седьмой подряд для подопечных Хосепа Гвардиолы в Английской премьер-лиге.

В составе победителей мячи забили Лерой Сане (40-я минута) и Рияд Марез (51). Единственный гол у хозяев на свой счет записал Абдулайе Дукуре (80).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает первое место, набрав 41 очко в 15 матчах. На втором месте идет "Ливерпуль", у которого 36 очков в 14 встречах, а на третьем - "Челси" (31 очков, 14 матчей). "Уотфорд" с 20 баллами расположился на 11-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Сити" 8 декабря в гостях сыграет с "Челси". "Уотфорд" 10 декабря на выезде встретится с "Эвертоном".

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