Ноа подписал контракт с клубом НБА "Мемфис" до конца сезона

В октябре 33-летний баскетболист был отчислен из "Нью-Йорка" из-за разногласий с руководством и проблем со здоровьем. Сообщается, что соглашение Ноа подписано на условиях ветеранского минимума на сумму $1,7 млн.

Ноа был выбран "Чикаго" на драфте 2007 года под девятым номером. В составе команды выступал с 2007 по 2016 год, после чего подписал контракт с "Нью-Йорком". Француз провел 625 игр в НБА, набирая в среднем 8,9 очка, 9,3 подбора и 2,9 передач за 28,6 минуты матча. Ноа дважды становился участником Матча всех звезд НБА (2013, 2014), а также получал приз самому лучшему игроку оборонительного плана в лиге (2014).

В прошлом сезоне баскетболист провел 46 игр в регулярном чемпионате, имея в среднем 5 очков, 8,8 подбора и 49% попаданий с игры за матч, находясь на площадке 22 минуты. В текущем регулярном чемпионате Ноа появился на площадке семь раз, играя в среднем 5 минут 44 секунды и набирая 1,7 очка, 2 подбора и 0,6 передач.