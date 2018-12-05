"Портленд" уступил "Далласу" в матче НБА, несмотря на 33 очка Лилларда

ТАСС, 5 декабря. "Портленд" уступил "Далласу" со счетом 102:111 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Защитник гостей Дамиан Лиллард записал на свой счет 41 очко.

Игрок также сделал восемь передач, один блокшот, один перехват и совершил восемь подборов за 37 минут 31 секунду на площадке. Самым результативным баскетболистом у "Далласа" стал форвард Лука Дончич - 21 очко, три передачи и девять подборов за 32 минуты.

Благодаря победе "Даллас" обогнал "Портленд" и смог подняться на седьмое место в Западной конференции, одержав 12 побед в 22 матчах. "Портленд" опустился на восьмую строчку, имея 13 побед и 11 поражений.

Результаты остальных матчей игрового дня: