{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Портленд" уступил "Далласу" в матче НБА, несмотря на 33 очка Лилларда

Встреча завершилась победой "Маверикс" со счетом 111:102

ТАСС, 5 декабря. "Портленд" уступил "Далласу" со счетом 102:111 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Защитник гостей Дамиан Лиллард записал на свой счет 41 очко.

Игрок также сделал восемь передач, один блокшот, один перехват и совершил восемь подборов за 37 минут 31 секунду на площадке. Самым результативным баскетболистом у "Далласа" стал форвард Лука Дончич - 21 очко, три передачи и девять подборов за 32 минуты.

Благодаря победе "Даллас" обогнал "Портленд" и смог подняться на седьмое место в Западной конференции, одержав 12 побед в 22 матчах. "Портленд" опустился на восьмую строчку, имея 13 побед и 11 поражений.

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • "Индиана" - "Чикаго" - 96:90;
  • "Майами" - "Орландо" - 90:105;
  • "Финикс" - "Сакраменто" - 105:122;
  • "Юта" - "Сан-Антонио" - 139:105.
СМИ: подозреваемый в нападении на автобус клуба "Бока Хуниорс" задержан в Аргентине
За несколько часов до начала ответной игры финала Кубка Либертадорес болельщики "Ривер Плейта" закидали автобус "Боки Хуниорс", из-за чего несколько игроков команды получили ранения
Читать полностью