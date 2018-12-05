СМИ: подозреваемый в нападении на автобус клуба "Бока Хуниорс" задержан в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 декабря. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала болельщика, подозреваемого в причастности к нападению на автобус футбольного клуба "Бока Хуниорс". Об этом сообщил телеканал Jornal Noticias.

По информации телеканала, правоохранительные органы провели четыре обыска. По результатам одного из них был задержан Матиас Себастьян Фирпо, которому предъявлены обвинения в "нанесении вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами". Правоохранительные органы не исключают новые задержания.

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейта", болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус "Боки", из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок. На прошлой неделе Южноамериканская конфедерация футбола подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, однако "Ривер Плейт" отказывается от такого варианта.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. "Ривер Плейт" является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды - Кубок Либертадорес. "Бока Хуниорс" по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 - в Кубке Либертадорес).