"Вашингтон" проиграл "Вегасу" в матче НХЛ. Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 5 декабря. "Вашингтон" проиграл "Вегасу" со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Ривз (3-я минута), Пьер-Эдуар Белльмар (43), Коди Икин (43) и Нейт Шмидт (59, 60). У проигравших отличились Якуб Врана (16, 52) и Александр Овечкин (32).

Овечкин забросил свою 20-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он стал восьмым игроком в истории лиги, кому удавалось забросить 20 и более шайб в течение своих первых 14 сезонов в НХЛ. Кроме того, капитан "Вашингтона" вышел на первое место среди российских игроков в истории НХЛ по общему количеству сезонов с 20 и более голами, обойдя Сергея Федорова. Также результативной передачей в матче отметился другой российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон", потерпевший второе поражение подряд, занимает четвертое место, набрав 33 очка в 27 матчах, "Вегас" на Западе с 31 очком после 29 игр идет девятым.

В следующем матче "Вашингтон" в гостях сыграет с "Аризоной", "Вегас" примет "Чикаго".