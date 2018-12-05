Данные допинг-проб московской лаборатории должны быть открыты до 22 декабря

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Данные проб антидопинговой лаборатории в Москве должны быть открыты для специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 22 декабря 2018 года. Об этом в среду в Красноярске рассказал журналистам генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Позднее было объявлено, что WADA проведет аудит РУСАДА 11 и 12 декабря.

"У нас есть четкие сроки выполнения требований - до 31 декабря. Это формальный срок. Понятно мы говорим о том, что это должно произойти в рабочее время. Формально это все должно быть сделано до 22 декабря", - сказал Ганус.

Он добавил, что не видит оснований, почему эти данные могут быть не открыты. "По моему убеждению, мы сами должны быть заинтересованы, чтобы разобраться в том, что у нас хранится в московской лаборатории. У нас никто не отберет наследие сочинской Олимпиады. Это была одна из самых высокоорганизованных Олимпиад", - подчеркнул он, добавив, что от открытия результатов проб зависит будущее российского спорта.

В Красноярске с 4 по 6 декабря проходит Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения. В программе форума: научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев, заседание исполкома Паралимпийского комитета России и Паралимпийский бал.