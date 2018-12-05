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НХЛ

Вратарь "Флориды" Луонго признан первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня стал американский форвард "Калгари" Джонни Гудро

ТАСС, 5 декабря. Канадский вратарь "Флориды" Роберто Луонго признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Голкипер в игре против "Бостона" (5:0) отразил все 33 броска по своим воротам.

Второй звездой дня стал американский форвард "Калгари" Джонни Гудро, забросивший две шайбы и отдавший две результативные передачи в игре против "Коламбуса" (9:6).

Третьей звездой дня признан шведский нападающий "Питтсбурга" Патрик Хорнквист, набравший 4 очка (3 гола + 1 передача) в матче с "Колорадо" (6:3).

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