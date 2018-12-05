Анохин: Московской федерации футбола предстоит приумножить наследие ЧМ-2018

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московская федерация футбола (МФФ) должна приумножить наследие чемпионата мира 2018 года для того, чтобы футбол оставался важной частью города. Об этом на пресс-конференции заявил президент МФФ, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи турнира принимали два московских стадиона: "Лужники" и "Спартак".

"Такого уникального футбольного года не было и долго еще не будет. Это, конечно, связано с чемпионатом мира. Главный футбольный турнир прошел на самом высоком уровне, болельщики со всего мира познакомились с нашими культурными традициями и достопримечательностями, многие хотят вернуться сюда еще раз. Успешным стоит признать выступление сборной России, наши футболисты подарили стране большой праздник, нам особо приятно, что в составе сборной России было большое количество воспитанников московских футбольных школ", - отметил Анохин.

"Мы уверены в готовности Москвы к проведению самых важных матчей на планете. Предстоит приумножить это наследие для того, чтобы футбол оставался важной частью нашего города. Мы активно продвигаем программу по строительству полноразмерных футбольных манежей в Москве", - добавил он.