Сборная России по боксу проведет заключительный перед ЧМ-2019 сбор в Подмосковье

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу проведет заключительный подготовительный сбор перед чемпионатом мира 2019 года в Подмосковье на базе "Озеро Круглое". Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Эдуард Кравцов.

Изначально турнир планировалось провести в Сочи. В среду было объявлено, что соревнования в сентябре 2019 года примет Екатеринбург.

"Подготовка сборной к чемпионату мира в связи с проведением турнира в Екатеринбурге не особо изменится. Разве что заключительный сбор команда проведет не в Сочи, как планировалось изначально, а на "Озере Круглом" - климатические условия там ближе к тем, что нас ждут в Екатеринбурге. Ориентируемся на даты с 16 августа по 4 сентября, на турнир отправимся за четыре дня до старта", - рассказал Кравцов.

Главный тренер сборной уверен, что Екатеринбург проведет соревнования на самом высоком уровне. "Уверен, Екатеринбург справится с проведением турнира на высшем уровне. Регион имеет хороший опыт в проведении крупных стартов, причем как любительских, так и профессиональных", - добавил Кравцов.