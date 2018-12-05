Южная Корея и КНДР в феврале подадут заявку на совместное проведение ОИ-2032

По словам представителя ведомства, в середине февраля 2019 года предварительно запланирован визит представителей двух корейских государств в штаб-квартиру МОК в швейцарской Лозанне. Именно тогда они могут передать чиновникам МОК соответствующую заявку.

СЕУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР в феврале подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. Об этом сообщило в среду южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма.

"Планировалось сделать это в январе, но Север не смог сразу подтвердить график, и президент МОК Томас Бах тогда спросил, смогут ли представители двух Корей посетить Лозанну 15 февраля", - отметил представитель министерства.

Он отметил, что штаб-квартиру МОК посетят министры спорта Северной и Южной Кореи, а также главы национальных олимпийских комитетов.

В ноябре Сеул и Пхеньян договорились формально известить МОК о своем намерении совместно провести Олимпийские игры 2032 года. Изначально договоренность об этом была достигнута лидерами Севера и Юга Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином на саммите в столице КНДР в сентябре этого года.

Ожидается также, что в ходе поездки в Швейцарию представители сторон обсудят возможность формирования совместных команд и совместного прохода спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады в Токио 2020 года.