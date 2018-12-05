Соглашение для реализации комплекса ГТО в организациях подписано в Челябинской области

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта Челябинской области подписало трехстороннее соглашение с Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей области об организации взаимодействия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом сообщает сайт Минспорта региона.

Соответствующий документ подписали министр физической культуры и спорта области Леонид Одер, первый вице-президент Челябинской областной ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" Александр Федоров и заместитель председателя Челябинского областного союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Челябинской области" Олег Екимов. Приоритетной целью соглашения является обеспечение условий для эффективной реализации ВФСК "Готов к труду и обороне" в организациях Челябинской области.

"Подписание трехстороннего соглашения - это большой шаг не только в реализации комплекса ГТО в Челябинской области, но и в развитии всего массового спорта, увеличении количества жителей региона, занимающихся физической культурой и спортом, - отметил Одер. - У нас, как и по всей стране, активно участвуют в спортивной жизни учащиеся общеобразовательных школ, студенты высших учебных заведений, однако все гораздо сложнее с трудоспособным населением".

"В Челябинской области около 1 млн 850 тысяч работающего населения и только 370 тысяч из них ведут активный образ жизни, что составляет 29% от общего числа, согласно Стратегии развития физической культуры и спорта Челябинской области, нам необходимо эту цифру поднимать к 2022 году до 50%. Подписание соглашения с региональным Союзом промышленников и предпринимателями, а также Федерацией профсоюзов Челябинской области должны помочь нам поднять эти показатели", - добавил он.

Одер отметил, что человек должен прийти к необходимости выполнения нормативов ГТО самостоятельно, а не посредством административного ресурса. "Человек должен сам прийти к тому, что ему это необходимо. К выполнению тестов ГТО надо подходить осознанно, в таком случае он будет к ним готовиться заранее, следить за своим физическим здоровьем и работать над собой, если у него не получится выполнить тесты", - подчеркнул министр спорта региона.

"Да, в силу различных причин порой сложно выкроить время на то, чтобы заняться спортом и выполнить нормативы ГТО, и мне тоже долго не удавалось выполнить последний тест из-за нехватки времени. Но недавно смог найти возможность прийти в бассейн и проплыть положенную моему возрасту дистанцию, выполнив таким образом нормативы на золотой знак отличия. Хотел бы призвать руководителей организаций и предприятий своим примером мотивировать своих сотрудников вести здоровый образ жизни и уделять часть своего времени на занятия физической культурой и спортом", - заключил Одер.