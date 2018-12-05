Академия "Спартака" устранила недостатки, связанные с заболеванием детей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Академия московского футбольного клуба "Спартак" устранила все недостатки, связанные с питанием и заболеванием детей. Об этом журналистам сообщил президент Московской федерации футбола, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Из-за случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии "Спартака" было запрещено участвовать в соревнованиях и иных массовых мероприятиях в течение 35 дней. Запрет начал действовать с 31 октября.

"Все недостатки устранены, следим за восстановлением детей, они смогут вернуться к тренировкам. Безусловно, проблема была, сейчас ее решили, и думаю, что в ближайшее время все станет нормально. У всех все нормально, я уверен, что ребята смогут вернуться в футбол", - отметил Анохин.

Из-за запрета красно-белые не смогли принять участие в финале первенства России среди команд 2001 года рождения и младше, победитель которого получает право выступить в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следующего сезона.