Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура РПЛ

ТАСС, 5 декабря. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ".

В 16-м туре армейцы на выезде сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 0:0. Голкипер армейцев отыграл 300-й матч в карьере на ноль. Он стал первым из отечественных вратарей, достигшим этой отметки.

Голосование проходило в официальной группе РПЛ в социальной сети "ВКонтакте" совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". За Акинфеева проголосовали 38,25% опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (37,28%), третье - нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва (15,76%).