"Торпедо" может принимать соперников на одном из полей "Лужников"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московское "Торпедо" со следующего сезона, вероятнее всего, будет принимать своих соперников на одном из футбольных полей спортивного комплекса "Лужники". Об этом журналистам сообщил президент Московской федерации футбола, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

"Торпедо" в текущем сезоне выступает в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и после 17 игр занимает первое место. Свои домашние матчи команда проводит на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, которому предстоит реконструкция.

"Предстоит восстановление и реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Сейчас началось строительство ФОКа. Основной стадион будет снесен летом, когда закончится сезон у "Торпедо", - сказал Анохин.

"Сейчас рассматриваются несколько вариантов, где "Торпедо" будет в это время играть. Приоритетом становится одно из полей на территории "Лужников", которое готовилось к чемпионату мира, и мы как раз используем наследие турнира. У "Торпедо" стоят серьезные задачи. У них есть бюджет, команда ведет работу, а мы как Московская федерация футбола очень хотим их возвращения в элиту", - добавил он.