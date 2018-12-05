СМИ: футболист "Спартака" Адриано договорился о переходе в "Галатасарай"

ТАСС, 5 декабря. Бразильский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Луис Адриано достиг договоренности о переходе в турецкий "Галатасарай". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Milliyet.

Отмечается, что "Галатасарай" уже договорился с 31-летним футболистом о контракте, срок которого составит 3,5 года. Сумма компенсации за игрока, чей контракт с московским клубом истечет через полтора года, составит около €4 млн.

Адриано выступает за столичный клуб с зимы 2017 года. Форвард в текущем сезоне провел в составе "Спартака" 17 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.