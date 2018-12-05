ФК "Кайрат" готов предложить Аршавину должность тренера академии

11 ноября Аршавин сыграл прощальный матч за "Кайрат", в котором провел три последних сезона, и объявил о завершении карьеры футболиста.

ТАСС, 5 декабря. Алма-атинский футбольный клуб "Кайрат" готов предложить бронзовому призеру чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрею Аршавину должность тренера в клубной академии. Об этом заявил председатель наблюдательного совета казахстанского клуба Кайрат Боранбаев, слова которого приводит портал sports.kz .

"Мы договорились, что, если у него не будет никаких предложений, мы его всегда ждем в Казахстане. Предложим ему работу в академии, работу тренера", - сказал Боранбаев.

За три сезона Аршавин провел за команду из Алма-Аты более 100 матчей, отметившись 30 голами и 37 результативными передачами, став трехкратным серебряным призером национального чемпионата и обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

Аршавин большую часть карьеры провел в "Зените", в составе которого три раза стал чемпионом России, а в сезоне-2007/08 выиграл Кубок УЕФА. В составе национальной сборной он провел 75 матчей (17 голов) и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В 2009 году Аршавин перешел в английский "Арсенал", в котором провел четыре года.