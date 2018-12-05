Хоккеисты "Динамо" проведут первую тренировку на арене в Петровском парке 14 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккеисты московского "Динамо" проведут первую тренировку на новой арене в Петровском парке 14 декабря. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента продаж, рекламы и маркетинга УК "Динамо" Андрей Мухин.

Ранее заместитель генерального директора "Динамо" Анатолий Харчук сообщил ТАСС о том, что первую игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой арене "Динамо" проведет 4 января с екатеринбургским "Автомобилистом".

"Хоккеисты уже 14 декабря проведут первую тренировку на арене. Динамовцы приедут двумя составами, потренируются, познакомятся с ареной. Мы полностью готовы и их примем", - сообщил Мухин.

"[Генеральный директор "Динамо"] Валерий Шанцев приезжал полгода каждую неделю, следил за ходом стройки", - добавил собеседник агентства.

Два последних сезона "Динамо" проводило домашние матчи на "ЦСКА-Арене" (бывшее название - "ВТБ Ледовый дворец"). В настоящее время бело-голубые проводят домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ на арене "Мегаспорт".

Вместимость малой арены будет составлять до 14 тыс. человек.