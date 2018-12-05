Боксеры из 90 стран примут участие в чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Более 300 спортсменов из 90 стран примут участие в чемпионате мира по боксу среди мужчин, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в среду ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Мужской чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Екатеринбурге

"Приедут спортсмены из порядка 90 стран, более 300 участников. Есть понимание по логистике, схеме, расположению рингов. Будут сделаны дополнительные ринги, и в этой связи мы будем задействовать государственные муниципальные учреждения", - сказал Рапопорт.

Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО". Ожидается, что гостями чемпионата станут более 2 тыс. человек. "У нас уже есть опыт проведения спортивных мероприятий в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", поэтому я думаю, что организационных вопросов не будет", - подчеркнул Рапопорт.

В среду стало известно, что чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2019 году пройдет в Екатеринбурге.