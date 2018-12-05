Плющенко: лед на арене в Петровском парке соответствует лучшим американским аналогам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Качество льда на хоккейной арене стадиона "ВТБ Арена парк" мирового уровня и соответствует лучшим аналогам арен клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал журналистам двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Решение о реконструкции центрального стадиона "Динамо" и строительства комплекса "ВТБ Арена парк", который состоит из футбольного стадиона и крытой арены, было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года. 27 ноября объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

"Я уже два раза катался на новой арене, а до этого 10 лет выступал в американском туре. Тогда мы проехали все площадки в США, Канаде, на которых играют клубы НХЛ. И я точно могу сказать, что это [лед на ВТБ] - мировой уровень", - отметил Плющенко.

"Смотреть хоккей или фигурное катание на новой арене очень комфортно", - добавил он.

Первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой арене "Динамо" проведет 4 января с екатеринбургским "Автомобилистом".