Христенко: российские гольфисты-юниоры сделали большой рывок в 2018 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. В нынешнем году российские гольфисты-юниоры совершили прорыв, они хорошо выступили на международной арене. Об этом журналистам заявил президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

В 2018 году российские юниоры завоевали 18 наград престижных международных соревнований.

"Наши резервисты, юниоры, которые на протяжении нескольких лет занимаются по специальной программе "Команда мечты", очень хорошо выстрелили и идут с прекрасными результатами как по всемирному любительскому рейтингу, так и по турнирам. Две девочки находятся в числе трехсот лучших игроков, тысячей пунктов вверх измеряется динамика подъема по рейтингу", - заявил Христенко.

"Это реально большой успех, который заставил нас изменить подходы на следующий год. Мы сделали новую программу "Высшая лига юниоров", где лучшие из юниоров, перейдя в эту лигу, получат индивидуальные программы и поддержку с прицелом на то, чтобы во время юниорского периода они могли совершенствовать свое мастерство и улучшать позиции в рейтинге. Это позволит им уже во взрослом возрасте иметь максимально хорошую базу для дальнейшего развития", - добавил он.

Как отметил глава ассоциации, гольф нуждается в большем привлечении детей, для чего была создана программа "Школьный гольф". "Программа получила существенное развитие. В этом году мы сделали акцент на республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Челябинске, усилия привели к тому, что в Татарстане прибавилось 20 школ, в Петербурге - 24, почти 20 в Челябинске. Знакомство с гольфом получили 27 тысяч детей, это существенные цифры, существенный рост", - заключил Христенко.

По итогам сезона президент АГР вручил два гранта за выполнение запланированных нормативов в международном любительском рейтинге на конец 2018 года членам сборной России Софье Анохиной и Наталии Гусевой в размере 200 тысяч рублей каждой. Три премии за продвижение в любительском рейтинге в 2018 году получили юниоры-новички Екатерина Малахова, Алиса Хохлова и Егор Ерошенко в размере 100 тысяч рублей каждому.