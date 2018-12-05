Мужская индивидуальная гонка на первом этапе КМ по биатлону перенесена из-за непогоды

ТАСС, 5 декабря. Мужская индивидуальная гонка на 20 км на первом этапе Кубка мира сезона-2018/19 по биатлону в словенской Поклюке перенесена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Изначально гонка должна была начаться в 16:15 мск. Из-за того, что видимость на огневом рубеже не позволяла начать гонку, ее старт был сначала отложен на 20 минут. Позднее было принято решение отменить гонку. По сообщению пресс-службы IBU, гонка состоится в четверг и начнется в 12:15 мск.

Этап Кубка мира в Поклюке завершится 9 декабря.