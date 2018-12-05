"Спартак" опроверг слухи о переходе футболиста Луиса Адриано в "Галатасарай"

ТАСС, 5 декабря. Российский футбольный клуб "Спартак" опроверг информацию о переходе нападающего Луиса Адриано в турецкий "Галатасарай". Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте красно-белых.

В среду турецкий портал Milliyet сообщил, что клуб из Стамбула уже договорился о контракте с 31-летним форвардом. Отмечалось, что сумма компенсации за игрока, чей контракт с московским клубом истечет через полтора года, составит около €4 млн, а срок соглашения Адриано с "Галатасараем" составит 3,5 года.

"Сегодня турецкая пресса распространила информацию, согласно которой нападающий "Спартака" Луис Адриано близок к переходу в "Галатасарай" и якобы даже согласовал со стамбульским клубом условия личного контракта, - говорится в сообщении пресс-службы. - Российские СМИ эту новость оперативно растиражировали, однако действительности она не соответствует".

"Действующее соглашение бразильского форварда с красно- белыми не истекает по окончании нынешнего сезона, вести переговоры с ним другие клубы попросту не имеют права по существующим регламентным нормам. Представители "Галатасарая" в "Спартак" по вопросу приобретения Луиса Адриано также не обращались, наш клуб ни с кем переговоров о переходе форварда не ведет", - говорится в сообщении.

Бразилец выступает за "Спартак" с зимы 2017 года, став в составе клуба чемпионом России сезона-2016/17. Форвард в текущем сезоне провел в составе "Спартака" 17 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.