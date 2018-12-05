Христенко: в России много полей высокого уровня для гольфа

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия имеет хорошую инфраструктуру для развития гольфа. Об этом журналистам заявил глава Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.

"Если пересчитать количество играющих в гольф на одну лунку полей чемпионского формата, входящих в топ-100 полей Европы, то мы недосягаемые чемпионы Европы и мира. В России порядка 15 полей топ-уровня, поэтому нужно еще найти такую страну, где есть такие поля, и каждый год у нас появляется по одному классному полю. Есть одна особенность - на 90% это частная инфраструктура, частные инвестиции, эти объекты дотируются их владельцами, чтобы они существовали. Я должен поблагодарить их всех, потому что они продолжают это делать, и в России брошенных полей нет, как, например, в Европе, вся инфраструктура поддерживается", - заявил Христенко.

"Это позволяет нам при поддержке клубов расширять географию участия, это крайне важно. В следующем году у нас будет семь регионов, в которых мы будем проводить внутренние соревнования. Это мы делаем намеренно для пропаганды гольфа среди населения. На мой взгляд, не хватает малой инфраструктуры, которая будет соответствовать уровню начинающих игроков, этим нужно заниматься", - добавил глава АГР.

По словам Христенко, гольф не самый дорогой вид спорта. "Гольф совершенно не дороже, чем, например, горнолыжный спорт и хоккей, просто инфраструктура дорогая, но это вопрос к частным владельцам, при этом у нас достаточно много объектов, которые простые сами по себе, мы там не можем проводить большие соревнования. Если у нас есть 17 18-луночных полей, то еще есть 37 объектов гольфа. Доступность соответствует рынку и возможностям при усеченной географии", - заключил Христенко.