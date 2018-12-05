Федун заявил, что "Спартак" должен выиграть Олимп - Кубок России по футболу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" должны выиграть Олимп - Кубок России. Такое мнение журналистам высказал владелец красно-белых Леонид Федун.

Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" пройдет 5 декабря в Москве, начало - 19:30 мск.

"В следующем году будет 16 лет, как мы не выигрывали Кубок. Сами понимаете, уже пора", - сказал Федун.

"Спартак" и "Урал" в текущем сезоне уже встречались на "Открытие-Арене" в чемпионате России, победу со счетом 2:1 одержали гости. Красно-белые тогда играли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. 12 ноября "Спартак" возглавил Олег Кононов. При нем команда одержала две победы в чемпионате - над "Крыльями Советов" (3:1) и "Локомотивом" (2:1), но уступила австрийскому "Рапиду" (1:2) в групповом турнире Лиги Европы.

Хозяевам из-за травм в предстоящей встрече не помогут полузащитники Роман Еременко и Роман Зобнин, а также защитник Самюэль Жиго. В составе "Урала" не сыграют полузащитник Роман Емельянов и нападающий Павел Погребняк, который еще не провел за команду ни одной встречи.

"Спартак" в российской истории трижды становился обладателем Кубка страны (1993/94, 1997/98, 2002/03). Лучшим достижением екатеринбургской команды является выход в финал розыгрыша-2016/17. Главным арбитром матча назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.