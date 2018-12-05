Восстановившийся от травмы лыжник Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Давосе

ТАСС, 5 декабря. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступит на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом в интервью службе информации Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Устюгов получил травму пальца руки на октябрьском сборе команды в Италии. В конце месяца спортсмен успешно перенес операцию, а спустя несколько дней ему было разрешено начать подготовку к сезону в ограниченном объеме. Ранее тренер сборной России Маркус Крамер сообщил ТАСС, что 26-летний спортсмен восстановился от последствий перелома пальца и вылетел в Давос для подготовки к следующему этапу Кубка мира.

"Пятнашку" (индивидуальная гонка на 15 км - прим. ТАСС) свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит, - отметила Вяльбе. - И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт, там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках, Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к "Тур де Ски".

Этап Кубка мира в Давосе пройдет 15 и 16 декабря. Стартовый этап "Тур де Ски" пройдет 29-30 декабря в итальянском Тоблахе.

Устюгов является двукратным чемпионом мира, на его счету еще три серебра и одна бронза мировых первенств. На счету россиянина 13 побед на этапах Кубка мира. Кроме того, Устюгов выигрывал престижную многодневку "Тур де Ски" в сезоне-2016/17.