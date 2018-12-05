"Локомотив" обыграл "Рубин" в первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России

Гол забил хорватский защитник Ведран Чорлука (54-я минута). Это его первый гол за "Локомотив" с 16 апреля 2016 года, когда он забил в ворота московского ЦСКА (1:1). На 15-й минуте на носилках поле покинул защитник "Локомотива" Борис Ротенберг, получивший травму.

Футболисты "Локомотива" вышли на матч в траурных повязках и без музыкального сопровождения. Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о погибшем Алексее Ломакине, который был воспитанником "Локомотива", он занимался в академии клуба с 2007 года. За молодежную команду "Локомотива" Ломакин дебютировал в 2018 году и сыграл шесть матчей. О гибели 18-летнего полузащитника стало известно в понедельник.

В четвертьфинале и полуфинале Олимп - Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответный матч состоится в Казани 23 февраля 2019 года.

Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе "Лужники".