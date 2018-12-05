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Футбол в России

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России

Футболист "Ростова" Александр Гацкан на 89-й минуте принес клубу ничью в матче с "Краснодаром"

ТАСС, 5 декабря. Футболисты "Краснодара" сыграли вничью со счетом 2:2 с "Ростовом" в первом четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре.

У хозяев отличились Иван Игнатьев (17-я минута) и Кристиан Куэва (31). Мячи в составе ростовчан забили Дмитрий Скопинцев (40) и Александр Гацкан (89).

С текущего сезона, в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответный матч состоится в Ростове-на-Дону в феврале 2019 года. Точная ответной игры дата будет известна позднее.

Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе "Лужники".

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Российский футбол
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