Московское "Динамо" одержало шестую победу подряд в КХЛ, выиграв у "Куньлуня"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Алексеев (23-я и 41-я минуты), Дмитрий Кагарлицкий (30), Игорь Макаров (36), у гостей отличились Олли Палола (11), Вели-Матти Савинайнен (28) и Джастин Фонтейн (49).

"Динамо" выиграло шестой матч кряду в КХЛ, до этой серии бело-голубые не одерживали более двух побед подряд в нынешнем сезоне. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место с 37 очками после 36 матчей, "Куньлунь" - восьмую строчку в Восточной конференции с 34 очками после 33 игр.

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" обыграла магнитогорский "Металлург" по буллитам (1:0), а ярославский "Локомотив" оказался сильнее "Амура" из Хабаровска (3:0).