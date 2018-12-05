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КХЛ

Московское "Динамо" одержало шестую победу подряд в КХЛ, выиграв у "Куньлуня"

До этой серии бело-голубые не одерживали более двух побед подряд в нынешнем сезоне
Болельщики "Динамо" на трибуне Дворца спорта "Мегаспорт" во время матча чемпионата КХЛ между "Динамо" и "Куньлунь" Михаил Терещенко/ТАСС
Болельщики "Динамо" на трибуне Дворца спорта "Мегаспорт" во время матча чемпионата КХЛ между "Динамо" и "Куньлунь"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Алексеев (23-я и 41-я минуты), Дмитрий Кагарлицкий (30), Игорь Макаров (36), у гостей отличились Олли Палола (11), Вели-Матти Савинайнен (28) и Джастин Фонтейн (49).

"Динамо" выиграло шестой матч кряду в КХЛ, до этой серии бело-голубые не одерживали более двух побед подряд в нынешнем сезоне. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место с 37 очками после 36 матчей, "Куньлунь" - восьмую строчку в Восточной конференции с 34 очками после 33 игр.

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" обыграла магнитогорский "Металлург" по буллитам (1:0), а ярославский "Локомотив" оказался сильнее "Амура" из Хабаровска (3:0).

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