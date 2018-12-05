Президент ФК "Урал" не уверен, что ответный матч со "Спартаком" состоится в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ответный матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Уралом" и московским "Спартаком" может пройти не в Екатеринбурге. Об этом журналистам заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России, прошедшем в среду в Москве, "Спартак" и "Урал" сыграли вничью (1:1).

"Конечно, у нас есть опасения по поводу проведения ответного матча в Екатеринбурге. Будет зима", - сказал Иванов.

"Нам надо начинать [сезон] пораньше, например, в июле. Не надо играть так много матчей в первой части чемпионата - мы сейчас сыграем 17 встреч и потом готовимся три месяца к 13 играм, есть перекосы. В крайнем случае разрешить играть в манежах, хотя футболисты тоже не любят там играть. Болельщикам будет комфортнее, мы же для них играем", - добавил он.

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответный матч запланирован на 24 февраля 2019 года в Екатеринбурге.