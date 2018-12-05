Семин недоволен тем, что матч Олимп - Кубка России с "Рубином" не был перенесен на весну

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" неоднократно обращался в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести первый четвертьфинальный матч Олимп - Кубка России с казанским "Рубином", но этого не последовало. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер столичной команды Юрий Семин.

"Настоящая кубковая игра, очень сложная, много борьбы, мало красоты. Второй тайм был интересный, были моменты и там, и там, но, наверное, качество поля не позволяет разыгрывать тонкие комбинации, однако хорошо, что выиграли, хороший результат. Осталось две игры [в 2018 году], в таком сложном графике мы пытались поменять часть футболистов, я хотел бы, чтобы [Гжегож] Крыховяк меньше сыграл, но не смог его поменять из-за развития событий на поле", - заявил Семин.

"Задайте вопрос по календарю его составителям. Еще хочется узнать, почему [первый четвертьфинальный] матч между "Арсеналом" и "Оренбургом" перенесли, а нам не могли? Не могу понять, почему там перенос, а сколько мы просили, нам не перенесли?" - сказал тренер "Локомотива".

По словам Семина, он не будет использовать большую ротацию в матче 17-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который будет предварять игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Шальке". "Нет, ни в коем случае [не будет большой ротации]. Живем от игры к игре. Самое важное, это "Оренбург" на данный момент, а там будут играть те, кто останется в живых", - заключил специалист.

"Рубину" не хватило совсем немного

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что его команде совсем немного не хватило для ответного гола. "Тогда бы более-менее себя комфортно чувствовали в ответной игре, в целом неплохую игру провели команды. Выход Антона Миранчука? Я бы не сказал, что он сделал игру", - сказал специалист.

В четвертьфинале и полуфинале Олимп - Кубка России победители начиная с текущего сезона определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответный матч состоится в Казани 23 февраля 2019 года.

Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе "Лужники".