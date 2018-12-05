Мещеряков: победа над "Рубином" придаст уверенности "Локомотиву" перед матчем в ЛЧ

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Победа над "Рубином" в первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России с "Рубином" придаст "Локомотиву" дополнительную уверенность в преддверии решающего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Шальке". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

В среду "Локомотив" на своем поле обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в первом четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России сезона-2018/19.

"Думаю, что победа в первой игре четвертьфинала Кубка России дала определенный задел перед ответной встречей. Теперь нам надо готовиться к заключительным играм 2018 года, на мой взгляд, эта победа придаст дополнительную уверенность перед решающим матчем Лиги чемпионов с "Шальке", а также перед игрой чемпионата России против "Оренбурга". Также победа позволит "Локомотиву" прервать полосу невезения, которая преследовала команду в последних матчах", - сказал Мещеряков.

В заключительных матчах 2018 года "Локомотив" сыграет 8 декабря дома против "Оренбурга" в рамках чемпионата России, а 11 декабря в Гельзенкирхене проведет игру заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шальке".

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответный матч состоится в Казани 23 февраля 2019 года. Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в "Лужниках".